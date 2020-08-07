Местная жительница похитила деньги из кошелька потерпевшего, пока последний заправлял автомобиль.

В июле текущего года в ОМВД России по Судогодскому району обратился мужчина, сообщивший, что у него похищены деньги.В ходе опроса потерпевший пояснил, что работает в такси и некоторое время назад выполнял заказ, доставляя из Владимира в Судогодский район женщину. Спустя некоторое время после того, как пассажирка покинула авто, водитель обнаружил, что из кошелька пропали деньги в сумме 4400 рублей.Сотрудники полиции, приняв сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность пассажирки, 33-летней жительницы Судогодского района.В содеянном злоумышленница созналась, пояснив, что похитила деньги в момент, когда водитель покинул салон, чтобы заправить автомобиль.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Причиненный потерпевшему материальный ущерб фигурантка возместила.