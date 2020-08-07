Разрешено начать обслуживать посетителей в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах торговых центров.

Владимирская область возвращается к нормальной жизни. С сегодняшнего дня в регионе разрешено начать обслуживать посетителей в учреждениях соцзащиты населения, зданиях учреждений культуры и организациях досуга граждан, в том числе в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах торговых центров.При этом сохраняются неукоснительное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, дезинфекция, обязательное использование масок в транспорте и общественных местах.Для граждан старше 65 лет до 23 августа продлён срок действия ограничительных мер. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.