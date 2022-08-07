Дебош произошел в ночь с 5 на 6 августа.

Во Владимире возбудили уголовное дело по факту. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Согласно видеозаписям, 6 августа около 5 часов утра полицейские прибыли на место совершения правонарушения, где задержали водителя автомобиля. Знакомый задержанного оказался недоволен действиями правоохранителей. Он применил насилие в отношении них, сопровождая свою агрессию нецензурной бранью.В ответ на предупреждение госавтоинспектора о возможных последствиях, некий Роман прокричал: «Я не сяду! Я вас запомнил, я буду вас... (нецензурная брань). Сейчас папа приедет, разберётся».Видимо, отец не разобрался. А вот на счёт уголовного наказания, то оно замаячило на линии судьбы юноши так же ярко, как солнце на Меркурии.«Следователем проводятся необходимые действия, направленные на выяснение полной и объективной картины произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле главы следственного управления Артёма Кулакова», - подчеркнули в региональном Следкоме.