Церковный праздник Успения матери Пресвятой Богородицы: что запрещено делать 7 августа? 7 августа...

Церковный праздник Успения матери Пресвятой Богородицы: что запрещено делать 7 августа?7 августа православные христиане отмечают день Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Церковь причисляет святую к числу Богоотцов.Анна была дочерью священника. Ее мужем стал Иоаким из Назарета. Супружеская пара, жившая в любви и согласии, долго была бездетной. Оба плакали и усердно молились, прося подарить им ребенка. Однажды Иоаким решил удалиться в пустыню, где неустанно молился и оплакивал горькую участь бездетного отца. Там ему явился Ангел, который принес благую весть: он рассказал, что Анна скоро родит девочку, которую они должны будут назвать Марией. Так и случилось.В сентябре у них родилась прекрасная девочка, которую они назвали так, как велел божественный вестник. Согласно писаниям, Иоаким ушел из жизни через несколько лет после рождения дочери. Ему было чуть более 80 лет. Святая Анна преставилась через два года после кончины мужа — ей было 72. По другой версии, она прожила еще долго и даже помогала Марии ухаживать за ее сыном — Иисусом Христом.В народном календаре 7 августа — Анна Летняя. В старину в это время сватались, венчались, играли свадьбы, крестили детей, объедались блюдами из картофеля, собирали черемуху и грибы. С этого дня могут случаться не только ночные похолодания, но даже и ночные заморозки, выпадать иней.Народные приметы на 7 августа:В старину знали: если на Анну Летнюю тепло и солнечно — зима будет холодной, но снега будет мало. Если идет дождь — зимой будет много снега, но не так холодно. О том, чего ждать зимой, могли рассказать также насекомые. Если муравьи на Анну Летнюю развели бурную деятельность, строя высокий муравейник, сметливые крестьяне понимали — готовятся к холодной зиме. Суровая ночь — к трескучим морозам наступающей зимой. А если замёрзла роса — зима будет очень суровой.Что можно делать 7 августа?День Анны Летней идеально подойдет для помолвки, свадьбы, помолвки, сватовства, предложения руки и сердца — к долгим отношениям и крепкому браку. Также в этот день полагается крестить детей. Крещённый на Анну ребёнок будет здоровым, крепким и со счастливой судьбой. 7 августа — подходящий день для грибников. Отправившись в лес, можно набрать много грибов. Дети, рождённые в этот день, считались очень счастливыми.Что нельзя делать в день Анны Летней?Не рекомендуется в эту дату есть мясные блюда, иначе еще 9 дней после этого будете ощущать негативные последствия на желудочно-кишечном тракте. Предпочтительными являются блюда из картошки.Нельзя 7 августа легко одеваться. Человек рискует серьезно заболеть, если не учтет превратности последнего летнего месяца.Нельзя чинить обувь, зашивать одежду, пришивать пуговицы — работа окажется неудачной, одежда и обувь вскоре станут непригодными.Нельзя ругаться, устраивать конфликты, сцены ревности, выяснять отношения. После этого долго не получится помириться.Фото: ГТРК "Самара"