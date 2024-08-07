На пересечении улицы Юбилейной и Суздальского проспекта людей встречают крысы. Уже несколько лет жители Доброго вынуждены делить территорию с грызунами. Главный вопрос — когда же

На пересечении улицы Юбилейной и Суздальского проспекта людей встречают крысы. Уже несколько лет жители Доброго вынуждены делить территорию с грызунами. Главный вопрос — когда же хвостатые соседи отсюда съедут? Елена Ордина, жительница г. Владимира Они прямо под ноги выскакивают. Они ничего не боятся и выскакивают. И вот как тут идти, особенно с маленьким ребенком, это