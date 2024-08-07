Мероприятие проводится при поддержке образовательной платформы «Учись 33» и министерства культуры Владимирской области.

Цикл концертов в рамках проекта «Путешествие с музыкой» впервые проходит на вокзальном комплексе Владимир Горьковской железной дороги. Мероприятие проводится при поддержке образовательной платформы «Учись 33» и министерства культуры Владимирской области.«Путешествие с музыкой» - это цикл еженедельных концертов с программой произведений русских и зарубежных композиторов. В рамках проекта в здании вокзала было установлено фортепиано.Произведения исполняются и на других музыкальных инструментах (скрипке, кларнете, флейте, гуслях, аккордеоне) не только в сольных исполнениях, но и в малых ансамблях.Концерты в исполнении преподавателей и студентов Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина для гостей и жителей города, а также посетителей вокзала проводятся по четвергам в 17:00. Вход свободный.