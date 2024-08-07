Певица Нюша шокирует публику своим поведением.

Певица Нюша шокирует публику своим поведением.Нюша нередко удивляет подписчиков в популярной социальной сети свежими снимками. И каждый раз артистка все больше шокирует публику внешним видом и позами. Недавняя публикация и вовсе заставила народ ахнуть. "Девке крышу совсем снесло", – написал один из комментаторов.Нюша выложила в Сеть , на которых предстала в весьма необычном виде – в огромной меховой шапке, темных колготках и туфлях на высокой шпильке. И все. Артистка позировала перед камерой без бюстгальтера и чего-либо еще, что могло бы прикрыть грудь. Чтобы не быть чересчур откровенной, певица прикрыла ее руками.Крайне удивленные интернет-пользователи, образно говоря, освистали знаменитость. "Муж после развода забрал все, даже белье?", "Что с тобой?", "Все разведенные, видимо, начинают сходить с ума", "Могла бы без колготок и трусов, чего уж там", "К кому-то скоро придет Мизулина", – прокомментировали люди фотографии.При этом некоторые поклонники все-таки оценили необычную фотосессию исполнительницы хита "Выбирать чудо". "Шикарная", "Красотка", – написали преданные фанаты.Напомним, весной этого года Нюша подала на развод с бизнесменом, отцом ее двоих детей Игорем Сивовым. Дети, кстати, живут за границей и много времени проводят с няней и папой. Певица же сосредоточилась на карьере в России.