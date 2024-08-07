Директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал, кем был при жизни Гнездиловский...

Директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал, кем был при жизни Гнездиловский всадникГнездиловский всадник: научная сенсация археологического сезона этого года. В Гнездилове суздальская экспедиция Института археологии Российской Академии наук продолжает исследования древнерусского некрополя. Обнаруженный всадник - ровесник тысячелетнего Суздаля.Кем он был? В чем особенность этого могильника в Ополье? И почему учёные идут по следам графа Уварова? Об этом в интервью "Вестям" рассказал Николай Макаров, директор Института археологии РАН.