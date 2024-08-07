Движение в Суздале с 8 по 11 августа на некоторых улицах будет перекрыто Считанные дни остались до...

Движение в Суздале с 8 по 11 августа на некоторых улицах будет перекрытоСчитанные дни остались до начала официальных торжеств в честь тысячелетия Суздаля. Правительство области советует автомобилистам заранее продумать альтернативные маршруты, потому что движение с 8 по 11 августа будут планомерно перекрывать на разных улицах города для всех видов транспорта, кроме спецтранспорта МЧС, специальных и коммунальных служб, медпомощи.Ограничения не коснутся жителей города, проживающих в зоне перекрытия и гостей, которые будут заселяться в гостиницы и гостевые дома. У последних могут потребовать документы, подтверждающие регистрацию или проживание.В период проведения фестиваля живой истории "Суздаль град" с 6:00 утра 9 августа ограничат движение у Покровского монастыря. Движение гужевого транспорта будет организовано с учётом перекрытия улиц города.Напомним, основные мероприятия начнутся 9 августа и продлятся до 11 числа.