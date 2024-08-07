Дмитрий Тарасов принял важное решение.

Дмитрий Тарасов принял важное решение.Футболист Дмитрий Тарасов и по совместительству бывший муж Ольги Бузовой недавно поделился с журналистами, что не против снова стать отцом. К настоящему времени его супруга Анастасия Костенко подарила ему четверых детей и заявила, что больше рожать не намерена.Однако она призналась, что вполне способна подарить любовь еще одному ребенку, но физически устала ходить беременной и рожать. Вместе звездная чета воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей, находясь в браке с 2018 года. Поэтому супружеской паре пришла идея удочерить девочку. Поклонники с уважением отнеслись к их решению. Чего не скажешь о другом.Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное, по мнению поклонников. Бывший футболист поделился в соцсети видеороликом, где ему в четыре руки делают маникюр и педикюр. При этом спортсмен спросил мнение подписчиков на этот счет: подобает ли мужчине делать эту процедуру.Мнение поклонников разделилось. Большинство упрекнули Дмитрия, написав, что для мужчин нет ничего страшнее чрезмерного ухода за собой."Есть ножницы, этого хватит", "Можно же просто отгрызть", – пишут фолловеры.Также некоторые посчитали, что увлекаться такими процедурами не стоит, поскольку так недалеко и до макияжа.