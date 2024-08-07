Гуманитарный конвой отправился из Владимира в зону СВО Большую партию груза собрали волонтеры...

Гуманитарный конвой отправился из Владимира в зону СВОБольшую партию груза собрали волонтеры движения "За наших_33_регион".Еда, постельное белье, лекарства, инструменты для строительства блиндажей. Списки необходимого формируются по запросам самих солдат. Отдельным пунктом - маскировочные сети.Свою посылку ждут в 7 подразделениях, в двух полевых госпиталях в Дебальцево. Отправляют помощь каждый месяц. Она идет из каждого района области.Мария Ерахтина администратор народного движения "Zа наших_33_регион":- В каждом запросе есть стандартно инструмент, это и автомобильные для рембригад, лопаты, топоры, бензопилы для строительства блиндажей и окопов. Также везем в этот раз мотоцикл для ребят, чтобы до позиции добираться.