Гуманитарный конвой отправился из Владимира в зону СВО
Большую партию груза собрали волонтеры...
Гуманитарный конвой отправился из Владимира в зону СВО
Большую партию груза собрали волонтеры движения "За наших_33_регион".
Еда, постельное белье, лекарства, инструменты для строительства блиндажей. Списки необходимого формируются по запросам самих солдат. Отдельным пунктом - маскировочные сети.
Свою посылку ждут в 7 подразделениях, в двух полевых госпиталях в Дебальцево. Отправляют помощь каждый месяц. Она идет из каждого района области.
Мария Ерахтина администратор народного движения "Zа наших_33_регион":
- В каждом запросе есть стандартно инструмент, это и автомобильные для рембригад, лопаты, топоры, бензопилы для строительства блиндажей и окопов. Также везем в этот раз мотоцикл для ребят, чтобы до позиции добираться.