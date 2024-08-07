Пешеходную лестницу с улицы Сушкова на улицу Урицкого отремонтируют ко Дню города Владимира.

Пешеходную лестницу с улицы Сушкова на улицу Урицкого отремонтируют ко Дню города Владимира. Рабочие установили новые металлические конструкции в основание площадок и маршей. В ближайшее время планируется заливка бетоном, сообщил Дмитрий Наумов в социальных сетях.С начала весны лестница была закрыта из-за аварийного состояния. Эта лестница важна для горожан и туристов, которые используют ее для подъема со станции. Надеемся, что проведенный ремонт прослужит долго.Дмитрий Наумов также отметил, что было проведено обновление лестниц на улице Клязьменская – улица Урицкого. Старое покрытие было снято, поручни укреплены, установлены новые секции ограждения и покрашены на лестнице улица Муромская – улица Октябрьская. Также лестница на улице Ильича была приведена в порядок.