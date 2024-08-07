Перед судом предстанет молодой человек, виновный в смертельном ДТП в Собинском районе 25-летний...

Перед судом предстанет молодой человек, виновный в смертельном ДТП в Собинском районе25-летний обвиняемый стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла 12 мая на 156-м километре автодороги М-7 «Волга» недалеко от города Лакинск. Нетрезвый водитель автомобиля «Хендай», не имея прав на управление транспортным средством, превысил скорость и потерял контроль.В результате он наехал на бетонный бордюр, а затем — на металлический отбойник. После удара машину отбросило обратно на проезжую часть, затем она выехала за пределы дороги на территорию АЗС.Там «Хендай» столкнулся с движущемся по заправочной станции автомобилем под управлением 37-летнего водителя. После столкновения фигурант наехал на 46-летнего жителя Нижегородской области, который стоял рядом со своим большегрузом. Затем легковой автомобиль въехал в фуру. Водитель грузового автомобиля оказался зажат между двумя транспортными средствами и погиб на месте.Виновник автоаварии сбежал с места происшествия, но позже был задержан сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Собинскому району.«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места происшествия», - сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд...Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области