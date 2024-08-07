Михаил Галустян воссоединился со своими девочками.

Михаил Галустян воссоединился со своими девочками.Телеведущий Михаил Галустян последние пару месяцев провел в Колумбии в компании своей подруги и коллеги Ольги Бузовой на съемках нового шоу о выживании. В Сети уже начали строить предположения о романе между знаменитостями. Многие были уверены, что после возвращения домой Галустяна ждет развод.Однако подозреваемый в измене юморист вернулся в семью и признался, что ради детей готов на время оставить работу. Он отправился вместе со своими дочерьми и супругой в Сочи, где, судя по публикациям, наслаждается отдыхом."Наконец-то. Я дома. Вдали от семьи остро чувствуется потребность в общении. Кажется, что дети вырастут без тебя, и ты все пропустишь", — написал артист.Напомним, со своей женой Галустян состоит в браке уже больше 20 лет. Супружеская чета растит двоих дочерей: Эстеллу и Элину. В интервью Михаил рассказывал, что является строгим отцом и заставляет девочек соблюдать дисциплину.Слухи о том, что юмориста связывают нежные отношения с Бузовой появились еще во время съемок шоу "Сокровища императора". Примерно в то же время Ольга написала пламенный пост в честь дня рождения своего друга, где призналась ему в любви. Тогда супруга Михаила спокойно отреагировала на подозрения подписчиков и в ответ опубликовала семейное фото.На новых съемках поклонники стали с двойным пылом подозревать ведущего в романе на стороне, однако время показало, что это все выдумки. Семья Галустяна дождалась своего главу и в полном составе отправилась в отпуск.