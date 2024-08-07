Правительство Владимирской области намерено предоставить медицинские льготы участникам СВО и их...

Правительство Владимирской области намерено предоставить медицинские льготы участникам СВО и их семьямВ Правительстве региона намерены провести переговоры с владельцами частных медклиник о возможности предоставления льгот участникам СВО и членам их семей. Об этом Александр Авдеев рассказал накануне на встрече с семьями и родными владимирских военнослужащих. Участие в беседе также приняли депутат Заксобрания Дмитрий Рожков и военный комиссар области Юрий Гусаров.Прояснили для родных ряд правовых вопросов, рассказали, как военнослужащих, попавших в плен ВСУ, включают в списки на обмен, как оказывается медицинская и социальная помощь демобилизованным бойцам.Многие вопросы требуют личного подхода. Управлению по работе с обращениями поручено взять их в работу и оказать семьям всю необходимую помощь.Среди приглашенных были близкие защитников, с которыми глава региона общался во время недавней командировки в прифронтовые территории.Александр Авдеев рассказал семьям, какая обстановка складывается на передовой, в частях. "Есть усталость, но и порядка, уверенности в своих силах у бойцов стало больше", рассказал губернатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Самое главное, что мы видим, что поменялось очень серьезно, по крайней мере, там, где мы побывали - очень сильно поменялись взаимоотношения командования, самого Минобороны и бойцов. Бойцы себя не чувствуют ни брошенными, ни в профессиональном смысле - в военном, ни в бытовом смысле. И командование по-настоящему переживает за моральный дух, за условия, за обеспечение, за боекомплекты и так далее.