Основные события запланированы на 9-11 августа.

Суздаль является одним из красивейших городов Золотого кольца России. Туристы приезжают, чтобы полюбоваться памятниками ЮНЕСКО, нетронутой природной красотой, древними монастырями и церквями в стиле русского узорочья.В последние годы Суздаль стал гастрономической столицей Владимирской области, на праздник огурца съезжаются гости из Москвы и других регионов России. В городе удалось совместить современное искусство и дизайн с традиционным укладом жизни. В итоге он стал точкой притяжение туристов.В 2024 году Суздалю . В далеком 1024 году город стал столицей Ростово-Суздальского княжества на Руси. Мероприятия начались в регионе задолго до праздничной даты. Однако основные события запланированы на 9-11 августа. Подробная программа — в материале .Афиша9 августа мероприятия начнутся на территории . Он расположен на Пушкарской улице, 27Б.С 12 часов до 21.00 там организуют большую концертную программу «НеSTARеющие традиции» с участием ансамбля «Владимирские рожечники», популярной фолк-группы «Бурановские бабушки», заслуженной артистки России Лидии Музалевой, Владимирского русского оркестра и солистов областной филармонии. Настоящий праздник для ценителей музыки.Также на территории музея откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Суздаль мастеровой». Там пройдут мастер-классы ремесленников для взрослых и детей.10 августа в музее с 11 до 15 часов продолжит работу ремесленная выставка.Возле стен стен Покровского монастыря будет проходить фестиваль живой истории и боевого фехтования «Суздаль-град». Начало — в 10 часов. Для гостей предусмотрены полуконтактные бои, массовые сражения, ярмарка и другие интерактивы в средневековой стилистике.В субботу с 12.00 до 23.00 в ГТК Суздаль (улица Коровники, 45) будет работать музыкально-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей». Ожидается приготовление блюд по старинным рецептам и их дегустация.В музыкальной программе — самое интересное. Для гостей праздника выступят группа «Пелагея» и Дима Билан. Выступление хедлайнеров запланировано на вечер. Вход на площадку будет свободный.Кроме того, 10 августа с 11 часов на Торговой площади будет работать иммерсионная площадка «Суздаль в кино». Виды города есть в известных картинах «Андрей Рублёв», «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи» и «Царь».11 августа в храмах и монастырях Суздаля состоится Божественная литургия — с 11 до 12 часов. Пройдут молебен, крестный ход и концерт духовной музыки.В воскресенье с 12.00 до 16.00 в Ризоположенском женском монастыре состоится Ⅺ Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», а с 19.00 до 21.00 пройдет презентация проекта «Оперная академия» и Гала-концерт победителей.Вход на все мероприятия будет свободный. До конца лета в Суздале запланированы другие праздничные события, связанные с 1000-летием. Полную программу .