Реконструкторы из Боголюбово воссоздают исторические сражения Энтузиасты из Боголюбова каждую...

Реконструкторы из Боголюбово воссоздают "исторические сражения"Энтузиасты из Боголюбова каждую неделю примеряют на себя снаряжение воинов 12-го века, которое сделали сами, и отправляются в "бой". Как силами реконструкторов создаются исторические сражения? Расскажет Фёдор Лалакин.Это сражение по праву можно назвать искрометным. Реконструкторы из Боголюбова оттачивают свои навыки на тренировках, которые проходят каждую неделю - готовятся к фестивалям и постановкам. Помимо снаряжения русичей, в арсенале у реконструкторов есть вещи и их противников разных исторических эпох: польское, татаро-монгольское и даже рыцарское обмундирование и оружие. Погружаясь в образ, важно также привыкнуть к стилю боя каждой нации.Владимир Гогин - региональный руководитель движения "Наследие империи":- В принципе, они похожи, но у русских больше, как бы импровизации, если по боевке, а вот европейцы любят больно строгость. Это, наверное, из-за того, что латынь, то есть четкие правила существуют боя: удар влево, удар вправо. Русский более свободен в этом.Почти все снаряжение сделано самими реконструкторами. А совсем скоро у них даже появится боевой конь. В основном участники клуба сейчас делают упор на театральные проекты. Например, недавно Дмитрий Клеймёнов участвовал в съемках "Андрея Боголюбского".Дмитрий Клеймёнов - реконструктор:- Наверное, для меня самое интересное, когда есть возможность что-то приближенно, настоящее показать, то есть - то, что было. Настоящий исторический какой-то факт изобразить и представить себя на месте тех людей, которые тогда были. Хоть чуть чуть, может быть, на какую-то одну сотую почувствовать их тяжесть, которую они несли на себе.В постановочном бою важно соблюдать технику безопасности и не ранить своего оппонента, поэтому в самом начале противники договариваются о сценарии поединка. Реконструкторы всегда рады новым участникам в своем клубе. Все необходимое снаряжение выдадут, главное - чтобы было желание и интерес, как к истории, так и к сражениям.Федор Лалакин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».