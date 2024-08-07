Настасья Самбурская пролила свет на историю своих новых отношений.

Настасья Самбурская пролила свет на историю своих новых отношений.Поклонники актрисы Настасьи Самбурской едва не начали бить тревогу по поводу одиночества кумира, как знаменитость порадовала их известиями о новом романе. Около месяца назад звезда "Универа" предъявила подписчиками своего нового избранника. Правда, как это сейчас модно, лицо молодого человека скрыла. О личности парня тоже ничего неизвестно.В месяц по чайной ложке Самбурская выдает информацию о своих амурных делах. Теперь она раскрыла журналистам, где познакомилась с новым возлюбленным. Это оказалось достаточно необычное для знакомства и, как написали в Сети по этому поводу, даже странное место. Настасья лаконично поведала, что судьба свела их в самолете, они летели в одну сторону. Кстати, похоже, это стало чем-то вроде доброй традиции – недавно парочка снова летала в одном направлении – на морской курорт.Ждем новых подробностей от актрисы, а пока она не спешит делиться нюансами своей частной жизни, но охотно рассказывает во всех интервью о секретах красоты и здоровья. Звезда не раз упоминала, что старается контролировать свой вес, но тоже подвластна слабостям и может позволить себе некоторые вредности в виде конфет или мороженного. Но все же держать фигуру в стройности ей помогает интервальное голодание и отказ от сладкого.