Авторы представили проекты памятника Юрию Долгорукому для установки во Владимире. Всего рассматривается 5 вариантов будущего монумента. В двух из них князь изображен верхом на коне. На

Авторы представили проекты памятника Юрию Долгорукому для установки во Владимире. Всего рассматривается 5 вариантов будущего монумента. В двух из них князь изображен верхом на коне. На одном он указывает рукой вдаль, а на другом изображен со знаменем. Из описания проекта памятника Юрию Долгорукому Конный памятник. Движение транспортных средств и пешеходов остается без изменений. Макет памятника