В 23 муниципальных образованиях работы завершены на 112 объектах.

По данным программы "Благодвор" в этом году во Владимирской области планируется провести работы на 857 территориях, из которых 514 являются дворовыми (в 54 муниципальных образованиях) и 343 - прилегающими (в 61 муниципальном образовании).Об этом сообщает министерство ЖКХ, отмечая, что уже проведено благоустройство 165 дворов и 115 прилегающих территорий в 53 муниципальных образованиях. В 23 муниципальных образованиях работы завершены на 112 объектах. В настоящее время идет работа в 46 муниципальных образованиях, где благоустраивается 176 дворов и 145 прилегающих территорий.