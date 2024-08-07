Самая молодая невеста была в возрасте 17 лет, а самому старшему жениху было 73 года.

Правительство Владимирской области ведет статистику свадеб в регионе. В июле во Владимирской области было зарегистрировано 1026 браков. Пары, заключившие брак, представлены из 53 регионов России.Самая молодая невеста была в возрасте 17 лет, а самому старшему жениху было 73 года. В telegram-канале правительства указано, что наибольшее количество свадеб приходится на День семьи, любви и верности - 8 июля. В этот день было зарегистрировано 200 новых семей во Владимирской области.