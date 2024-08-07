В Уфе состоялся необычный концерт в окружении тысячи свечей с соответствующим названием - Luminary ("источник света"). В программу "Волшебный летний концерт" вошли проникновенные, нежные аранжировки известных поп-композиций, саундтреков и классических произведений в элегантной оркестровой обработке, которые по духу соответствуют самому солнечному времени года.

Их представил камерный состав струнного оркестра под управлением Максима Акулова - главного дирижера Государственного театра оперы и балета имени И. М. Яушева (Саранск).Вместе с уфимскими музыкантами выступила специальная гостья шоу, одна из ярких молодых исполнительниц страны, лучшая выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 2018 года, солистка Санкт-Петербургского Дома музыки, приглашенная солистка Мариинского театра, победительница и лауреат невероятного количества международных конкурсов Анна Савкина. Ее сольное выступление никого не оставило равнодушным. Скрипка под аккомпанемент фортепиано звучала так завораживающе, что казалось, будто ничего лучше ты никогда не встречал. Затаив дыхание, ее слушали даже мужчины, которых было непривычно много для симфонического концерта: видно, что они сопровождали дам. Кстати, в каждом городе проведения волшебных летних концертов Luminary команда исполнителей формируется целевым образом. Музыканты проходят строгий отбор.При этом главной особенностью своих шоу организаторы называют даже не саму музыку, а атмосферу, в которой она звучит. Ее, в свою очередь, создавали те самые тысячи свечей с их мягким светом. Это парафиновые свечи, но не с открытым огнем, а со светодиодами. Уже войдя в фойе, гости попадали в полумрак, освещаемый лишь свечами, расставленными на полу и столах. По световым дорожкам они входили в зал и ахали при виде сцены, мерцающей теплыми огоньками.Во время концерта на заднике сцены вспыхивало звездное небо с падающими метеоритами, какое бывает только в ясные летние ночи, а в финале появлялись слова: "Любовь", "Мы вас любим". В перерывах между номерами звучал закадровый текст, посвященный, конечно же, летней теме.В одном из своих интервью продюсеры шоу рассказали, почему делают ставку на атмосферу: после пандемии и на фоне турбулентных событий люди соскучились по красивым и душевным мероприятиям с искренними и чистыми эмоциями. Действительно, прослушивание музыки в столь уютной обстановке, которую непросто создать в огромных залах, дает приятное ощущение душевного отдыха. Бывают и другие результаты: говорят, на концертах Luminary даже делают предложения руки и сердца.Во время концерта зрителей попросили отключить телефоны, чтобы не отвлекаться ничем посторонним. Но ближе к финалу, понимая, что всем пришедшим хочется оставить на память фотографии и видео, разрешили съемку. И, конечно, после концерта соцсети пестрели постами, в которых люди делились впечатлениями, сопровождая их снимками и видеороликами.