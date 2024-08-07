На территории открытого ФОКа будут размещены футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт с искусственной травой, баскетбольная и волейбольная площадки, а также беговые дорожки и комплекс тренажеров.

Во Владимире планируется возведение фитнес-комплекса около лицея №17 на сумму 44 миллиона рублей. Из этой суммы 19 миллионов будет выделено из городского бюджета, а остальные деньги будут получены благодаря областному и федеральному софинансированию.На территории открытого ФОКа будут размещены футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт с искусственной травой, баскетбольная и волейбольная площадки, а также беговые дорожки и комплекс тренажеров. Основной целью создания этого комплекса является обеспечение возможности занятий физкультурой для студентов лицея. Впрочем, по завершении учебных занятий обещается доступ к ФОКу для всех жителей.