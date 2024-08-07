Во Владимире муниципальная администрация рассматривает вопрос о изменении маршрута автобуса №18С.

Во Владимире муниципальная администрация рассматривает вопрос о изменении маршрута автобуса №18С. Планируется, что новый путь пройдет через Военный городок и совхоз Вышка, что улучшит доступность транспорта для жителей улиц Красноармейская, Нижняя Дуброва и близлежащих районов.Пресс-служба городской администрации цитирует начальника отдела транспорта и связи Юрия Иванова, который отмечает, что из-за увеличения длины маршрута количество автобусов на линии №18С будет увеличено для поддержания регулярности движения.