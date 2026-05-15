Встречаются два знакомых.
Первый - ну как дела.
Второй - да вот тараканы достали, никак избавиться не могу.
Первый- а ты вытащи все из холодильника, открой дверь при тараканах и демонстративно скажи "Вот сволочи видите жрать нечего так, что сваливайте от меня"
Второй пришел домой и все так и сделал, тараканы разбежались, а он лег спать.
По истечении времени чувствует ктото его пихает в бок, открывает глаза, там шобла тараканов и самый главный говорит "ХОЗЯИН ВСТАВАЙ МЫ ТЕБЕ ПОЖРАТЬ ПРИНЕСЛИ"
еще анекдот!