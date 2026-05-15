Сегодня, 15 мая, во Дворце детского (юношеского) творчества прошла торжественная церемония. Здесь чествовали победителей городского ежегодного конкурса «Класс года». В этом году за звание

Сегодня, 15 мая, во Дворце детского (юношеского) творчества прошла торжественная церемония. Здесь чествовали победителей городского ежегодного конкурса «Класс года». В этом году за звание лучшего боролись классы из 16 школ, десять из которых вышли в финал. Об этом рассказали в горадминистрации. Главная цель конкурса — сплотить классные коллективы. Когда дети вместе с классными руководителями-педагогами выходят