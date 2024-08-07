Власти Владимирской области начнут контролировать внешний вид артистов на концертах.

Власти Владимирской области начнут контролировать внешний вид артистов на концертах. Министерство культуры выпустило соответствующую рекомендацию, которую уже приняли 12 регионов России, сообщили "Известия".Внешний облик звезд должен соответствовать морально-этическим нормам, хотя конкретные требования к одежде отсутствуют. Это касается и поведения артистов: оно также должно соответствовать нормам морали. Знаменитостям запрещено использовать ненормативную лексику, оскорблять кого-либо, а также употреблять алкоголь и наркотики.