Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжит наставническую работу в рамках конкурса Лидеры России. Об этом глава правительства заявил в своем выступлении на заключительном дне суперфинала конкурса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжит наставническую работу в рамках конкурса "Лидеры России". Об этом глава правительства заявил в своем выступлении на заключительном дне суперфинала конкурса.Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям, напомнил Михаил Мишустин слова президента Владимира Путина. По словам главы правительства, те, кто сейчас работают в кабмине, получили свои посты благодаря знаниям и компетенциям.Правительство Мишустин назвал одним из социальных лифтов, который помогает повысить эффективность государственного аппарата и управления."Несмотря на заруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса "Лидеры России" как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров", – сказал глава правительства. в своем выступлении на заключительном дне суперфинала конкурса в понедельник, 7 сентября.Суперфинал конкурса "Лидеры России" стартовал накануне в подмосковном Солнечногорске. В заключительных испытаниях участвуют 300 человек, из них 100 станут победителями.Напомним, что первый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017-2018 годах. Со второго сезона он стал международным. Третий сезон стал особенным: проводятся дополнительные спецнаправления – "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". 6-7 сентября состоится суперфинал.Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей". Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.