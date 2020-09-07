Знаменитую барбадосскую певицу Робин Фенти (Рианна) сфотографировали с множеством синяков и ссадин на лице. Представители артистки сообщили, что она получила травму. Многие поклонники ..

Знаменитую барбадосскую певицу Робин Фенти (Рианна) сфотографировали с множеством синяков и ссадин на лице. Представители артистки сообщили, что она получила травму.Многие поклонники звезды предположили, что она подверглась насилию со стороны своего спутника, однако позже эти слухи были опровергнуты. Оказалось, что Фенти просто попала в небольшую аварию – она перевернулась на самокате и ударилось головой. В настоящее время она восстанавливается, передает