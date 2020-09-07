Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Политик считает это похищением.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Политик считает это похищением.По словам Светланы Тихановской, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко "занимается террором". Она отметила, что помимо Марии Колесниковой "похищены" и другие оппозиционеры – Антон Родненков и Иван Кравцов.Главная соперница главы республики уверена, что это попытка сорвать работу Координационного совета. "Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", – заявила Светлана Тихановская. Политик добавила, что они с соратниками все равно продолжат борьбу."Будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов”, – заявила Светлана Тихановская. ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой.16 Авг 2020 в 7:55 PDTКак писали "Дни.ру", члена Координационного совета оппозиции задержали 7 сентября около 10 часов утра возле Национального художественного музея в Минске. Несколько человек в гражданской одежде и масках выскочили из микроавтобуса с надписью "Связь" и схватили Марию Колесникову. Злоумышленники затолкали политика в свой транспорт, после чего быстро уехали.Напомним, по данным Центризбиркома Белоруссии, на президентских выборах в республике победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. Его главная конкурентка – 10,12%. Многие жители республики оказались не согласны с такими данными и вышли на акции протеста.