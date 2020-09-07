При этом 249,4 млн рублей из федерального бюджета в регион поступит в 2021 году, а вторая половина средств — в 2022 году.

Губернатор Владимир Сипягин подписал соглашение, согласно которому Владимирская область получит полмиллиарда рублей на поддержку малоимущих граждан в рамках социального контракта. При этом 249,4 млн рублей из федерального бюджета в регион поступит в 2021 году, а вторая половина средств — в 2022 году.Пресс-служба администрации Владимирской области рассказала, что государственная социальную помощь на основании социального контракта получают малоимущие семьи. Она выдается для стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.Владимир Сипягина в 2020 году расширил перечень получателей материальной поддержки в рамках социального контракта. Теперь такое право есть у малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной во Владимирской области. Контракт можно заключить на срок от трёх месяцев до одного года.Поддержку семьи получают на обучение профессиям, поиск работы, на развитие личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, устранение последствий пожара, на замену или ремонт ветхой электропроводки, отопительных печей, дымохода в жилых помещениях, где постоянно проживают (исключение составляют дома государственного и муниципального жилого фонда), при этом они должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями. По статистике, большинство семей направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства.