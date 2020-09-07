В Перми нашли мужчину, который 30 августа выиграл почти 546 миллионов рублей в лотерее 4 из 20 от Столото. Долгое время счастливчик оставался неизвестным. Организаторы лотереи сообщили, что ..

В Перми нашли мужчину, который 30 августа выиграл почти 546 миллионов рублей в лотерее "4 из 20" от "Столото". Долгое время счастливчик оставался неизвестным.Организаторы лотереи сообщили, что победитель предпочел сохранить анонимность. Известно лишь то, что он женат, живет в Перми и работает руководителем на одном из городских предприятий. Он получит свои выигрыш в течение полугода, однако после налогообложения у него останется только 475 миллионов рублей, сообщает