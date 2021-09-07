Специалисты по выкупу недвижимости оценили жилье погорельцев на улице Социалистической в Коврове выше средней стоимости квартир на вторичном рынке. Это значит, что жители сгоревшего

Специалисты по выкупу недвижимости оценили жилье погорельцев на улице Социалистической в Коврове выше средней стоимости квартир на вторичном рынке. Это значит, что жители сгоревшего дома-памятника могут улучшить свои жилищные условия, заявили областные власти. Об этом стало известно на собрании региональных и ковровских властей с погорельцами. Оценщики учли месторасположение сгоревшего здания, а также стоимость земли. В