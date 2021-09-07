Для победы над педофилией в России необходимо принять комплекс превентивных мер. Таким мнением поделился доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир ..

Для победы над педофилией в России необходимо принять комплекс превентивных мер. Таким мнением поделился доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.Специалист опроверг эффективность химической кастрации педофилов, поскольку они могут уклоняться от приёма подавляющих гормоны препаратов. Вместо этого Файнзильберг предлагает бороться с педофилией с помощью информации: необходимо, чтобы преступник помнил о неотвратимости наказания, а окружающие его люди и соседи были уведомлены о его причастности к сексуальному насилию над детьми, сообщает "".