7 сентября на онлайн-конференции Маршрут к мечте запустили регистрацию на программу Больше, чем путешествие для российской молодежи.

7 сентября на онлайн-конференции "Маршрутк мечте" запустили регистрацию на программу "Больше,чем путешествие" для российской молодежи."Больше, чем путешествие" является совместным проектом Росмолодежи,Ростуризма, Минобрнауки АНО "Россия – страна возможностей" и общества "Знание". В эфире онлайн-трансляции"Маршрут к мечте" организаторы молодежной программы запустили регистрацию и рассказали о подробностяхпредстоящих путешествий.Первыйзаместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что большинство молодых людей считают возможность посмотреть страну лучшей наградой за победы на олимпиадах и конкурсах. "Из желания ребят родился этот проект", – добавил политик.Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание на высокую популярность туристической сферы. Она подчеркнула, что молодежь может быть востребована в этой перспективной сфере."Для молодыхлюдей – это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, авозможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым", – отметила Голикова.Министрнауки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что программа "Больше, чем путешествие" запущена в пилотном режиме. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность студентам путешествовать по регионам России, используя ресурсыуниверситетов. "Саму программу пребывания готовили студенты, которые живут вгороде, – отметил министр.Также перед будущими участниками путешествий выступили РуководительРосмолодежи Ксения Разуваева, глава Ростуризма Зарина Догузова, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и руководитель общества "Знание" МаксимДреваль.Отметим, что перваяпоездка состоится уже 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня, многодневные поездки и экспедиции. Участникам будет предложено разработать кейс,актуальный для реализации в конкретном регионе. Поездкибудут организованы бесплатно по поручению президента России Владимира Путина.