7 сентября на онлайн-конференции Маршрут
к мечте запустили регистрацию на программу Больше,
чем путешествие для российской молодежи.
7 сентября на онлайн-конференции "Маршрут
к мечте" запустили регистрацию на программу "Больше,
чем путешествие" для российской молодежи.
"Больше, чем путешествие" является совместным проектом Росмолодежи,
Ростуризма, Минобрнауки АНО "Россия – страна возможностей" и общества "Знание". В эфире онлайн-трансляции
"Маршрут к мечте" организаторы молодежной программы запустили регистрацию и рассказали о подробностях
предстоящих путешествий.
Первый
заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что большинство молодых людей считают возможность посмотреть страну лучшей наградой за победы на олимпиадах и конкурсах. "Из желания ребят родился этот проект", – добавил политик.
Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание на высокую популярность туристической сферы. Она подчеркнула, что молодежь может быть востребована в этой перспективной сфере.
"Для молодых
людей – это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, а
возможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым", – отметила Голикова.
Министр
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что программа "Больше, чем путешествие" запущена в пилотном режиме. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность студентам путешествовать по регионам России, используя ресурсы
университетов. "Саму программу пребывания готовили студенты, которые живут в
городе, – отметил министр.
Также перед будущими участниками путешествий выступили Руководитель
Росмолодежи Ксения Разуваева, глава Ростуризма Зарина Догузова, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и руководитель общества "Знание" Максим
Древаль.
Отметим, что первая
поездка состоится уже 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня, многодневные поездки и экспедиции. Участникам будет предложено разработать кейс,
актуальный для реализации в конкретном регионе. Поездки
будут организованы бесплатно по поручению президента России Владимира Путина.