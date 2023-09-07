Директор владимирской фермы ответит за разбросанные по территории останки животных, кости и...

Директор владимирской фермы ответит за разбросанные по территории останки животных, кости и шкуры.Муромской городской прокуратурой на территории, прилегающей к производственным площадям одного из сельхозпредприятий района, непосредственно на почве обнаружены останки крупного рогатого скота, в том числе шкуры, кости, конечности.Горпрокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. И постановлением Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям общество виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.В прошлом году здесь уже выявлялись нарушения законодательства об охране окружающей среды, которые привели к загрязнению водного объекта и массовой гибели рыбы, в связи с чем, по материалам прокурорской проверки виновное лицо осуждено за совершение преступления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com