Это позволит защитить от огня удаленные населенные пункты.

Противопожарные службы Владимирской области получили спецтехнику от предприятия «Транснефть-Верхняя Волга». По информации пресс-службы нефтепроводной компании, это позволит на территориях, где расположены объекты предприятия, повысить оснащенность пожарных служб.Также спецтехнику получили подразделения МЧС в Республике Марий Эл, в Нижегородской, Рязанской областях. Всего противопожарным службам передали восемь автомобилей, которые помогут защитить удаленные деревни и села от огня.Пожарные получили автоцистерны с емкостями для воды и пенообразователя, автомобили воздушно-пенного тушения с цистернами объемом 7 куб.м и производительностью насосов в 40 л/с, а также рукавный автомобиль на базе шасси КамАЗ с комплектом пожарных рукавов, длина которых - 2 км. Это позволит вести забор воды из отдаленных источников в тех населенных пунктах, где не предусмотрено пожарных водоемов.Как сообщили в пресс-службе нефтепроводной компании, пожарной безопасности производственных объектов предприятия уделяют особое внимание: за последние пять лет в Московской и Рязанской областях предприятие построило пять современных пожарных депо.