Силы противовоздушной обороны уничтожили объект.
Силы противовоздушной обороны уничтожили объект.
В ночь на четверг пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотник сбит в Раменском городском округе.
На землю упали обломки дрона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
"На месте работают экстренные службы", – отметил Собянин.
В ночь на вторник силами противовоздушной обороны два беспилотника на подлете к Москве. Дроны сбили в Калужской области и Истринском районе Московской области.