Силы противовоздушной обороны уничтожили объект.

Силы противовоздушной обороны уничтожили объект.В ночь на четверг пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотник сбит в Раменском городском округе.На землю упали обломки дрона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет."На месте работают экстренные службы", – отметил Собянин.В ночь на вторник силами противовоздушной обороны два беспилотника на подлете к Москве. Дроны сбили в Калужской области и Истринском районе Московской области.