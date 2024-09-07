Лука Затравкин стал предметом обсуждений не только из-за своего наследия, но и благодаря впечатляющему преображению. После травли в Сети из-за лишнего веса сын художника Никаса Сафронова решил взять свою жизнь под контроль и заняться здоровьем.

Лука Затравкин стал предметом обсуждений не только из-за своего наследия, но и благодаря впечатляющему преображению. После травли в Сети из-за лишнего веса сын художника Никаса Сафронова решил взять свою жизнь под контроль и заняться здоровьем.Его усилия стали заметны во время выставки Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге, где молодой человек появился на публике с заметно уменьшившимися объемами. На мероприятии, как и ожидалось, главной гостьей стала итальянская актриса Орнелла Мути, которая приехала в Россию по приглашению художника.Лука взял на себя организацию этого масштабного события. Когда журналисты попытались узнать секреты его похудения, Лука лишь отмахнулся: "Ребят, я работаю, некогда разговаривать", — не отвлекаясь от телефона.Никас Сафронов отметил, что именно Лука полностью организовал выставку. "У меня нет времени, я занят подготовкой еще двух выставок в Ватикане и Дубае", — сказал художник. Он подчеркнул, что сын проделал огромную работу по организации мероприятия: от выбора подрядчиков до встречи с Орнеллой Мути в аэропорту.Стоит отметить, что ранее вес Луки превышал 160 килограммов и достигал 242. Это стало причиной серьезных проблем со здоровьем и личной жизни. Особенно болезненно он воспринял хейт после инцидента в самолете, когда не смог выйти из туалета. Этот момент стал поворотным для него, и он решил сделать шаг назад от социальных сетей, чтобы сосредоточиться на себе.