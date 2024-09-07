Кейт Миддлтон всегда проявляет искреннюю заботу о простых людях. Ее внимание к детским проблемам особенно трогательно. В этом году в канцелярию Кенсингтонского дворца пришло письмо от Кирсти Керр, матери шестилетней девочки Айлы, страдающей от целиакии – аутоиммунного заболевания,

Кейт Миддлтон всегда проявляет искреннюю заботу о простых людях. Ее внимание к детским проблемам особенно трогательно. В этом году в канцелярию Кенсингтонского дворца пришло письмо от Кирсти Керр, матери шестилетней девочки Айлы, страдающей от целиакии – аутоиммунного заболевания,В этом году в канцелярию Кенсингтонского дворца пришло письмо от Кирсти Керр, матери девочки Айлы, страдающей от целиакии — аутоиммунного заболевания, при котором организм не переносит глютен. Для ребенка это значит строгое соблюдение диеты, и она часто чувствует себя изолированной от своих сверстников.Кирсти решила написать в Кенсингтонский дворец, надеясь, что ее слова смогут привлечь внимание к проблемам детей с подобными заболеваниями. Она описала трудности, с которыми сталкивается ее дочь, и как важно для нее чувствовать поддержку и понимание. Ответ от Кейт Миддлтон пришел быстро и стал настоящим подарком для семьи.В письме принцесса выразила искреннюю поддержку и передала наилучшие пожелания. "С вашей стороны было очень заботливо, что вы нашли в себе силы написать так, как написали. Я прошу передать вам и вашей семье наилучшие пожелания", — написала Кейт.Мама Айлы была приятно удивлена такой трогательной реакцией и отметила, что доброта будущей королевы может вдохновить ее дочь в борьбе с болезнью. "Я надеюсь, что это письмо придаст ей сил и уверенности", — сказала она.Кейт Миддлтон не раз демонстрировала свою приверженность к благотворительности и заботе о детях. Ее действия вдохновляют многих, и это письмо стало еще одним примером того, как простые слова могут изменить жизнь. Поддержка, оказанная принцессой, не только подняла настроение семье Керр, но и напомнила всем нам о важности сострадания и внимания к тем, кто нуждается в помощи.