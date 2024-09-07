Это связано с погодными условиями.

В эти выходные во Владимирской области будет сухая и жаркая погода. По этой причине в регионе повышает возможность возникновения пожаров. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты города Владимира.Так, с 7 по 9 сентября в области сохранится пожарная опасность 4 класса. Могут случаться ситуации, связанные с пожарами в лесах, частных секторах и хозпредприятиях. Жителей региона попросили быть осторожными и не разводить костры в лесу.Ранее сотрудники госпожнадзора в микрорайонах.