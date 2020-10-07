На Малой сцене состоится моноспектакль "Айседора. Рожденная у моря".

Спектакльв родных стенах - на Малой сцене Владимирского академического театра драмы состоится моноспектакль "Айседора. Рожденная у моря".Работа над спектаклем началась год назад по мотивам пьесы Сагалова - "Три жизни Айседоры Дункан" и книги самой Дункан - "Исповедь". Текст Сагалова освежили цитатами танцовщицы, чтобы добиться точности представления о ее личности. В спектакле много любви, страсти, а главное - искусства. Всего того, что переживает в течение своей жизни талантливая женщина с трагической судьбой. Валерия Емельянова исполняет главную роль - почувствовать отклик зрителей и то, что им были понятны расставленные акценты - самое главное для актрисы. "Вестям" она рассказала, как пришла идея создать такой спектакль.Валерия Емельянова, актриса Владимирского академического театра драмы: «Идея спектакля возникла давно. У нас был разговор с директором театра, Борисом Григорьевичем Гуниным, о моей моноработе. Потом я пришла к нему с "Реквиемом" Анны Ахматовой. И он посоветовал мне поискать что-то более женственное, более изящное. И вдруг попадается эта пьеса, в которую я влюбилась сразу».Мария Городская