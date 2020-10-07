Во Владимире сегодня обсудили детали структурной реформы областной администрации. В работе экспертного семинара приняли депутаты Законодательного собрания, представители администрации , общественники. На последнем заседании облпарламента план будущих преобразований в Белом доме вызвал много вопросов.

Во Владимире сегодня обсудили детали структурной реформы областной администрации. В работе экспертного семинара приняли депутаты Законодательного собрания, представители администрации , общественники. На последнем заседании облпарламента план будущих преобразований в Белом доме вызвал много вопросов.Вячеслав Картухин, заместитель председателя ЗС Владимирпской области:- Мы высказываем пожелание, чтобы департамент цен и тарифов не находился среди структурных подразделений , подведомственных заместителю губернатора ... ну где он находится? Он находится среди, например, департамента жилищно-коммунального хозяйства. То есть эти департаменты влияют на формирование тарифов, департамент цен и тарифов должен их утверждать, а они находятся в ведении одного заместителя губернатора.Сегодняпрозвучали новые вопросы - аграрии недовольны отсутствием в схеме должности заместителя губернатора по сельскому хозяйству, представители турбизнеса заявляют, что объединение департамента предпринимательства с комитетом по туризму негативно скажется на отрасли. В Общественной палате сомневаются в том, что реформа приведет оптимизации и сокращению числа чиновников. А члены молодежного парламента выступают против слияния комитетов по социальной и молодежной политике.Максим Быстров, председатель Молодежной думы Владимирской области:- Почти все члены молодежной думы не поддерживают слияние этих комитетов - все-таки молодежная политика , она должна стоять отдельным звеном - в приоритете. Молодежь- это то, на чем строится , грубо говоря, наше государство. Именно молодежь является рычагом его развития. И если произойдет слияние комитета Социальной политики и молодежной политики- это будет не совсем правильно.Анатолий Анин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Предлагается изменить численность администрации области с 310 человек до 175, но при этом целые звенья департаментов и комитетов и управлений плавно перетекают в будущие департаменты. Поэтому мы полагаем, что существенного изменения численности чиновников не произойдет - и это вызывает определенные вопросы.