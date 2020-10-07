Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 232 человека.

Во Владимирской области области за минувшие сутки скончались двое человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 232 человека. Такие данные приводит федеральный портал "Стопкоронавирус".Выздоровели с начала пандемии 6 025 человек, за сутки — 22 пациента.Напомним, в 33 регионе по состоянию коронавирус выявлен у 7657 человек, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 57 жителей области.