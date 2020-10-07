Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой 68-й день рождения. Президент России принимает поздравления от иностранных лидеров.

Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой 68-й день рождения. Президент России принимает поздравления от иностранных лидеров.Одним из первых Владимира Путина поздравил президент Молдавии Игорь Додон. Он пожелал ему доброго здоровья, долголетия и больших успехов в реализации всех планов и устремлений во благо России.С поздравлениями в адрес Владимира Путина обратился и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с вашим именем", – говорится в его послании.В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на важность отношений Москвы и Тель-Авива. "Я поздравил президента Путина с днем рождения. Продолжаем укреплять важные и хорошие отношения между нами", – написал политик на своей странице в "Твиттер".С теплыми словами в адрес российского лидера обратился и президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан", – отметил он.Лукашенко заявил, что дорожит отношениями с Путиным. Президент Белоруссии назвал российского коллегу надежным другом и сторонником республики, с которым можно строить достойное будущее двух государств. Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и свершения намеченных планов.Президент Сербии Александр Вучич пожелал Владимиру Путину "доброго здоровья, чтобы мудро вести Россию путем успеха и благосостояния" и укреплять ее влияние во всем мире. Он выразил российскому лидеру благодарность за поддержку Сербии.Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил вклад Владимира Путина в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.Поздравил российского лидера и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Россия за прошедшие годы добилась больших успехов в социально-экономическом развитии, отметил он.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пожелал Владимиру Путин крепкого здоровья, успехов и благополучия. "А также мира и процветания дружественному российскому народу", – сказано в сообщении пресс-службы узбекского лидера.Также Владимира Путина поздравили президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, а спустя 10 лет стал выпускником Краснознаменного института КГБ имени Андропова.В 90-е годы был советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В команде градоначальника Владимир Путин отвечал за внешние связи мэрии.В августе 1996 года Путин переехал в Москву и перешел на работу в Управление делами президента. Спустя два года возглавил ФСБ. 16 августа 1999 года стал председателем правительства.Первый раз на президентский пост Владимир Путин избрался 26 марта 2000 года. Он получил почти 53% голосов. В дальнейшем он переизбирался три раза – в 2004, 2012 и 2018 годах.