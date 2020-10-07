Сегодня Виталию Ивановичу исполнилось бы 70 лет.

Сегодня Виталию Туркову нашему коллеге, известному владимирскому журналисту, исполнилось бы 70 лет. Его не стало 7 лет назад.Долгое время возглавлял областной Союз журналистов. В разные годы Виталий Иванович возглавлял редакции газет «Комсомольская искра», «Муромский рабочий», «Владимирские ведомости», работал главным редактором и телеведущим ГТРК "Владимир", более 10 лет возглавлял отдел развития СМИ в обладминистрации, преподавал на кафедре журналистики ВлГУ. Его называли человеком с неугасаемой энергией. У него всегда было много планов, но в них, к сожалению, вмешалась болезнь.