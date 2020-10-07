Отношение Александра Лукашенко к России резко изменилось после президентских выборов в Белоруссии, отметили авторы Минского барометра. Москва же старается вести себя сдержанно.

Отношение Александра Лукашенко к России резко изменилось после президентских выборов в Белоруссии, отметили авторы "Минского барометра". Москва же старается вести себя сдержанно.Всего несколько месяцев назад во время предвыборной кампании Лукашенко нелестно отзывался о России, которая, по его мнению, поддерживала альтернативных кандидатов и участвовала в подготовке теракта на территории Белоруссии. Как ни странно, это не поспособствовало обострению отношений между Москвой и Минском.Кремль предпочел сдержанно комментировать обвинения со стороны белорусских властей, а в августе Владимир Путин стал одним из немногих, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. После этого Минск вновь подружился с Москвой, но окончательно испортил отношения с Евросоюзом и США.В то время как Запад убежден в фальсификации выборов в Белоруссии, а ее граждане продолжают протестовать, Россия является единственным внешнеполитическим партнером республики. Владимир Путин даже пообещал прислать российских силовиков в случае острой необходимости.Авторы "Минского барометра" заметили, что, несмотря на тесное общение, Москва и Минск нисколько не продвинулись в решении проблем двусторонних отношений. Они до сих пор не обсудили цены на газ и его транзит, долг Белоруссии перед Россией, введение в эксплуатацию АЭС, экспорт и импорт товаров, интеграцию и многое другое.Вероятно, эти вопросы будут обсуждаться, когда Лукашенко прилетит в Москву. Однако скептицизм касательно результативности этой встречи не покидает экспертов, потому что у президентов разные взгляды на происходящее.По мнению авторов "Минского барометра", Кремль уверен, что Белоруссия переживает политический кризис, а Минск убежден в желании Запада устроить переворот в республике.