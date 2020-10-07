Спустя 10 дней после исчезновения Савелия Роговцева, поиски продолжаются. Волонтеры “Лиза Алерт” публикуют новый отчет по своей работе. К 7 октября на поиски первоклассника из села

Спустя 10 дней после исчезновения Савелия Роговцева, поиски продолжаются. Волонтеры “Лиза Алерт” публикуют новый отчет по своей работе. К 7 октября на поиски первоклассника из села Горки Камешковского района вышло 400 пеших групп, выполнено 543 задачи, отсмотрены тысячи фотографий, сделанные беспилотниками, пройдено более 10 тысяч километров по окрестностям. Но пока мальчик по-прежнему не найден. На