Коллеги, друзья и близкие скорбят о безвременном уходе Владислава Ивановича.

Печальная новость пришла от коллектива Владимирского академического театра драмы – скончался народный артист СССР, оперный певец, талантливый педагог Владислав Пьявко.Всего год назад во Владимире состоялась премьера спектакля «Исповедь тенора», посвящённого жизни Владислава Ивановича.«С благодарностью вспоминаем месяцы напряжённой и вдохновенной работы над постановкой. Премьера всколыхнула владимирского зрителя, никого не оставив равнодушным. С восхищением и признательностью помним все арии, спетые Владиславом Пьявко на сцене Владимирского академического театра драмы. Каждый проведенный вместе час и день обогащал всех, кто общался с Владиславом Ивановичем. Его опыт, талант, профессионализм задавали всем высокую планку. Выражаем искренние глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам Владислава Пьявко. Со смертью великого певца ушла целая эпоха в культуре России. Скорбим вместе с вами. Светлая память о великом русском певце навсегда останется в наших сердцах», – сообщается в некрологе Владимирского театра драмы.Присоединяемся к соболезнованиям всем родным, близким, друзьям и коллегам Владислава Пьявко.