Народные избранники призывают оценить самоотверженность медиков.

На минувшем заседании областного парламента не только принимали новые законы, но и корректировали уже существующие.Заслужили большегоОтныне главные региональные награды - медали «За трудовые заслуги» и «За заслуги перед Владимирской областью», почётный знак «За безупречную службу Владимирской области» и «Знак великого князя Андрея Боголюбского» будут вручать в том числе и посмертно.Дело в том, что до недавнего времени в нашей области закон допускал явную несправедливость в отношении людей, которые проявили высочайший профессионализм в экстремальных ситуациях, самоотверженно трудились на благо общества, но не успели получить заслуженную награду при жизни. Родственники погибших героев направляли многочисленные обращения в Закcобрание с просьбами разобраться в ситуации. Именно поэтому депутаты вновь вернулись к закону 2016 года и поправили некоторые его положения.Дополнительным мотивом внести изменения в закон стали события последних месяцев, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией. На трудовом посту, спасая жизни сотен пациентов, медики нередко сами заражались коронавирусом. Некоторые из них пополняли списки людей, чьи жизни унёс Covid-19. Народные избранники уверены - эти люди достойны самых высоких наград, пусть даже посмертно.Новая редакция закона прописывает, что в подобных случаях медаль будут передавать на хранение семье награждённого. Авторы документа - депутаты Роман Кавинов и Ирина Кирюхина.- Обратить внимание на эту тему во многом нас заставила ситуация с коронавирусом, - говорит заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Роман Кавинов. - На передовой борьбы с пандемией оказались медики. Среди них - больше всех заболевших COVID-19, есть, к сожалению, и смертельные случаи. Но нынешнее законодательство наградить таких людей не позволяло. Именно поэтому мы внесли корректировки в наш областной закон.Новый статусПарламентарии приняли и долгожданный закон, который должен восстановить справедливость и защитить права ВИЧ-инфицированных усыновлённых детей.Ещё недавно повышенная выплата, которая составляла 1,5 размера от той, которую назначают на любого усыновлённого ребёнка, полагалась лишь на усыновлённых детей с инвалидностью. Некоторые дети с ВИЧ в эту категорию не попадали.Изменения, которые внесли в действующий закон, устранят эту вопиющую несправедливость. Сейчас в области из 7 сирот с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 3 ребёнка - не имеют инвалидности. Именно их и защитит новый закон.Кроме того, на законодательном уровне определили статус сельских старост. Соответствующий документ разработали Владимир Киселёв и Вячеслав Картухин. Законопроект прописывает права и полномочия старосты, гарантии его деятельности.Отныне главы сельских поселений обладают доступом к любой необходимой для их работы информации, которую хранят в местной администрации. Исключение - гостайна и случаи, особо прописанные федеральным законом. Также старосты могут получать копии документов, которые приняли органы МСУ, консультироваться у специалистов местной администрации и вне очереди попадать на приём к руководителям и другим должностным лицам администрации.Кроме того, если на заседании муниципальных Советов народных депутатов рассматривают вопросы конкретных сёл или деревень, то старосты могут на них присутствовать. Им позволяют участвовать в обсуждении вопросов благоустройства территории своих населённых пунктов, проведении различных праздников, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Они смогут вместе с органами местного самоуправления выявлять односельчан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и оказывать им помощь.- В нашей области числятся около 1250 сельских старост, - говорит вице-спикер областного Заксобрания Вячеслав Картухин. - Это люди с очень большой общественной нагрузкой. Они помогают населению сёл и деревень решать их проблемы. Закон позволит старостам гарантированно присутствовать на заседаниях районных советов, выступать по тем вопросам, которые затрагивают жизнь в сельских населённых пунктах, и запрашивать информацию, связанную с их деятельностью. Это, прежде всего, моральная поддержка для них.Особая датаНе оставили без внимания и права муниципальных депутатов. Парламентарии приняли областной закон, который гарантирует их районным коллегам, работающим на непостоянной основе, несколько дней на исполнение депутатских обязанностей. Если говорить более конкретно, то речь идёт о сроке в 2-4 дня, когда депутаты участвуют в заседаниях Совета или профильных комитетов. При этом за ними сохраняют основные места работы.Также народные избранники утвердили документ, в соответствии с которым Уполномоченный по правам человека будет обладать правом законодательной инициативы. Владимирский регион в этом вопросе пошёл по проторенному пути. Право законодательной инициативы есть у региональных омбудсменов в 27 субъектах РФ. При этом в 21 субъекте законотворческие компетенции ограничили кругом вопросов, которые находятся в ведении Уполномоченного.Ещё один итог сентябрьского заседания - в областном календаре особых дат появится новый праздничный день - День народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Его будут отмечать со следующего года, во вторые выходные сентября. Соответствующий закон предложил губернатор, а депутаты его охотно поддержали.- Депутаты проработали и внесли в декларативный, в общем-то, документ существенные смыслы. Помимо прописанной областной администрацией даты, мы дополнили её конкретным наполнением: проведение фестивалей, ярмарок, грантовая поддержка мероприятий, приуроченных к новому праздничному дню, - говорит Роман Кавинов.Говорить об актуальности этого праздника на древней Владимирской земле не приходится. Ремёсел и промыслов за минувшие столетия у нас накопилось, хоть отбавляй. Аргунская резьба на наличниках, гороховецкие игрушки, покровские пряники, владимирские рожки, причудливые узоры на мстёрских шкатулках - творения наших умельцев по праву считают великолепными сувенирами гости из самых разных уголков не только нашей страны, но и мира.Илья Морозов