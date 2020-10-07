Теперь ему грозит штраф в размере 5,5 млн рублей.

Молодой владимирец Е, работник одного из городских предприятий, решил вызнать коммерческую тайну своих конкурентов. Он предложил сотруднику конкурирующей фирмы 200 000 рублей за технологическую инструкцию по выпуску продукции.К чести специалиста, эти деньги его не соблазнили, и он сдал неудачливого шпиона правоохранительным органам. Оперативники решили взять преступника с поличными и поймали его в момент передачи денег. Вину в содеянном Е. не признал, но государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства, изобличающие вину подсудимого.Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере) и по ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа, совершенное из корыстной заинтересованности).По решению суда, Е. Должен заплатить штраф в размере 5,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.